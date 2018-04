Grazer Fahrschule macht Senioren fit für Verkehr

Immer mehr Senioren nehmen aktiv am Straßenverkehr teil, was auch neue Herausforderungen schafft. Gemeinsam mit dem SeniorInnenbüro und der Stadt Graz bietet die Fahrschule Dubovsky jetzt eigene Workshops an.

Das Fahren im Alter wird zunehmend zu einem wichtigen Thema in unserer Gesellschaft. Schätzungen zufolge sind rund 15 Prozent aller Verkehrsteilnehmer Senioren: Bedingt durch den demographischen Wandel wird diese Anzahl der älteren Menschen im Straßenverkehr in Zukunft weiter anwachsen.

ORF

Für den zuständigen Sozial-Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) ist „Mobilität im Alter“ daher ein sehr wichtiges aber auch sensibles Thema: „Manchmal ist die Angst da, dass man dann vielleicht den Behörden irgendetwas weitermeldet. Aber es ist wichtig, dass man hier an die Eigenverantwortung appelliert, nicht erst dann zu agieren, wenn einmal die Behörde eingeschaltet ist, sondern frühzeitig so ein Angebot in Anspruch zu nehmen.“

Für Interessierte: Der erste Workshop findet bereits Mitte Juni statt und wird bei der Fahrschule Dubovsky kostenlos angeboten. Wird das Programm gut angenommen, soll der Workshop mit Unterstützung der Stadt regelmäßig durchgeführt werden.

Von der Theorie bis zur Praxis

Gemeinsam mit dem SeniorInnen-Büro der Stadt Graz hat die Fahrschule Dubovsky jetzt ein Programm ausgearbeitet und präsentiert, das auf die Bedürfnisse der älteren Verkehrsteilnehmer zugeschnitten ist, wie die Leiterin des SeniorInnen-Büros, Ulla Herfort-Wörndle betont.

Konkret teilt sich der Workshop auf vier Vormittage zu maximal je drei Stunden auf, erklärt Fahrschulleiterin Brigitte Dubovsky: „Das beinhaltet Hinweise auf das Vormerksystem, die neuesten Infos aus der Strafenverkehrsordnung, einen praktischen Teil: Wie steige ich wieder ein, parke im Verkehr in jeder Situation - ganz einfach mit ein paar Tricks zu erlernen; der Hinweis auf neue Techniken in den Fahrzeugen und letztlich ein Fahrsicherheitstraining.“

Links: