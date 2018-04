Holzindustrie sucht vermehrt Frauen

Mehr als 6.000 Menschen in der Steiermark arbeiten in der heimischen Holzindustrie. Tendenz steigend. Allerdings gibt es immer noch wenige Frauen, die sich dafür entscheiden. Eine Informationskampagne soll helfen.

Im Schnitt ist nur jede sechste Stelle in der Holzindustrie mit einer Frau besetzt, obwohl fast jedes zweite Unternehmen angibt, die Möglichkeit zu haben, mehr Frauen zu beschäftigen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Wirtschaftskammer. Demnach haben mehr als 30 Prozent der Holzbetriebe ihren Personalstand in den vergangenen drei Jahren auch vergrößert.

Frauen haben gute Aussichten in Holzindustrie

Weil die Holzindustrie wächst und gerade in strukturschwachen Regionen vielen Menschen einen Arbeitsplatz bieten kann, sollen nun auch vermehrt Frauen von dieser Branche überzeugt werden. Die Umfrage zeigt, dass es noch wenige Frauen in der Holzindustrie gibt, der Bedarf aber sehr wohl gegeben wäre. Laut der Obfrau der steirischen Holzindustrie in der Wirtschaftskammer, Monika Zechner, hätten Frauen jeder Alters- und jeglicher Ausbildungsstufe in der Holzindustrie gute Chancen einen sicheren Arbeitsplatz in der Region mit ausgezeichneten Karrieremöglichkeiten zu finden.

Falsches Bild der Branche

Laut der Umfrage hätten viele bisher ein falsches Bild der Holzindustrie. 89 Prozent der Befragten Unternehmen haben angegeben, Frauen würden den Job vermutlich als körperlich zu anstrengend empfinden. Zwei Drittel würden die Holzindustrie überhaupt als Männerbranche sehen. Um diese Vorbehalte zu entkräften will die Wirtschaftskammer jetzt neue Informationsschwerpunkte in der steirischen Holzindustrie setzen.

In der Steiermark gibt es 230 Betriebe in dieser Branche. Vom Sägewerk über Erzeuger von Fenstern, Möbeln, Parketten bis hin zu Fertigteilhäusern.

