Falsche Polizisten bestahlen 96-Jährige

Eine 96-Jährige ist Montagmittag in Knittelfeld im Bezirk Murtal Opfer eines Trickdiebstahls geworden: Zwei Unbekannte gaben sich als Polizisten aus, um in die Wohnung der Frau zu gelangen, wo sie einen höheren Geldbetrag erbeuteten.

Um 12.00 Uhr öffnete die Pensionistin die Tür ihrer Wohnung für die beiden Männer: Ein stärker gebauter Mann mit einer schwarzen Jacke stellte sich selbst und einen großen, weiß gekleideten Komplizen als Polizeibeamte vor und zeigte der Frau, die nicht mehr gut sehen könne, einen schlecht gefälschten Ausweis.

Zahlencode erschlichen

Unter Druck gesetzt ließ die Frau die Unbekannten, die sie für Polizisten in Zivil hielt, hinein. Die Männer gaben vor, wegen eines Einbruchs in ihrer Wohnung zu ermitteln. Dafür müssten sie nachsehen, ob alle Wertsachen vorhanden seien, auch den Safe solle sie öffnen.

Laut Polizei sei die Frau zu nervös gewesen, um den Zahlencode einzugeben - so erschlichen sich die Täter den Code, um an das in dem Safe gelagerte Bargeld zu gelangen. Mit einem höheren Geldbetrag flüchtete das Duo - laut Polizei fehlt von den Tätern jede Spur.