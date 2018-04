Banküberfall in Großsteinbach geklärt

Der Polizei ist es gelungen, einen Banküberfall Ende März zu klären: Ein 24 Jahre alter Oststeirer soll das Geldinstitut in Großsteinbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld überfallen haben.

Der damals noch unbekannte Täter kam maskiert in die Filiale der Raiffeisenbank in Großsteinbach und bedrohte einen Angestellten mit einer Waffe. Er forderte mit den Worten „Überfall, Geld her, schneller, schneller“ den Bankangestellten am Schalter auf, einen Plastiksack mit Geld zu füllen.

Der Angestellte entnahm Bargeld aus der Kassenlade und gab es in den Sack; danach flüchtete der Räuber zunächst zu Fuß und raste dann mit einem Auto davon - mehr dazu in Täter nach Banküberfall auf der Flucht (24.3.2018)

Beute für Urlaube, Kredite und Auto verwendet

Nun konnte ein 24-Jähriger als mutmaßlicher Täter ausgeforscht werden: Laut den ermittelnden Beamten verwendete er die Beute unter anderem für Urlaube, einen Autokauf und Kreditrückzahlungen. Der Oststeirer wird derzeit einvernommen und anschließend in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.