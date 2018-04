Transporter mit über 60 Schweinen umgekippt

In Vogau ist am Donnerstag eine Schweinetransporter von der Straße abgekommen und umgekippt. Zehn bis 15 Tiere wurden dabei so schwer verletzt, dass sie ein Tierarzt noch an der Unfallstelle einschläfern musste.

Laut Thomas Jakobitsch von der Freiwilligen Feuerwehr Vogau war der Lkw-Lenker kurz nach 8.00 Uhr auf das Bankett geraten und dann in den Straßengraben gestürzt. Dabei brach auf der Ladefläche das oberste von drei Stockwerken auf. Die anderen beiden Stockwerke mussten von den Helfern aufgeschnitten werden, um die Schweine zu befreien.

Oliver Krutzler/ORF

Schweine liefen im Schock herum

Zehn bis 15 Tiere mussten aufgrund ihrer Verletzungen noch an Ort und Stelle eingeschläfert werden. Die anderen Schweine rannten unter Schock herum, so Jakobitsch - sie bildeten dann aber auf einem nahen Acker ein Rudel und konnten relativ rasch von etwa 20 Kräften der Feuerwehren Vogau und Straß eingefangen werden.

Die Schweine setzten in einem Ersatztransporter ihren Weg in Richtung Süden fort. Der Lkw-Lenker wurde bei dem Unfall verletzt und vom Roten Kreuz versorgt.