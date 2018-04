Schul-Workshops für richtigen Umgang mit Geld

Den richtigen Umgang in Finanzfragen können steirische Schüler ab sofort über ein Projekt der Wirtschaftskammer erlernen. Experten kommen für Workshops in Schulen und vermitteln Finanzwissen von Fonds bis zur Inflation.

Eine Umfrage der Wiener Börse zeigt, dass 48 Prozent der Österreicher ihr Finanz- und Wirtschaftswissen als gar nicht oder weniger gut beurteilen. Laut dem Finanzministerium ist jede vierte zahlungsunfähige Person in Österreich unter 30 Jahre alt.

Wissen noch nicht überall im Lehrplan

Das zeige, dass Finanzbildung bereits in jungen Jahren entscheidend sei, so Bildungs- und Jugendstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP): „Studien sagen aus, dass gerade Studienabgänger zu wenig Wirtschaftskompetenz haben. Wir wissen auch, dass das Finanzwissen heutzutage in alle Lebensbereiche hineinspielt und wir wissen, dass dieses Wissen derzeit leider noch nicht in allen Schulen über den Lehrplan vermittelt wird. Ich habe auch das Anliegen geäußert, dass man nicht nur die AHS erfasst, sondern gerade auch in den Neuen Mittelschulen ist das ein geeignetes Angebot.“

Schutz vor Schuldenfalle

Bei der Initiative gehe es um Bewusstseinsbildung und den Schutz vor der Schuldenfalle, so der Obmann der steirischen Finanzdienstleister, Hannes Dolzer: „Zum Beispiel wurde festgestellt, dass nur 13 Prozent sagen, sie haben Finanzwissen. Das heißt im Umkehrschluss 87 Prozent kriegen dazu in der Schule nichts vermittelt. Und wir glauben einfach, dass das Wissen über Finanzen das tägliche Leben erleichtert. Daher ist es ganz wichtig, hier das Wissen zu vermitteln und vor allem das Bewusstsein zu bilden.“

Das Angebot steht allen steirischen Schulen offen und soll, nach Möglichkeit, weiter ausgebaut werden, heißt es von der Wirtschaftskammer Steiermark. Der erste Workshop mit rund 850 Schülern fand im Februar am BG/BRG Kirchengasse statt. Vermittelt wird etwa ein Basiswissen über Einnahmen und Ausgaben, aber auch Informationen über Fonds und Aktien.

