Pferdeanhänger stürzte in Bach

In Ludersdorf im Bezirk Weiz mussten Polizei und Feuerwehr am Donnerstag ein Pferd aus einem Bach retten: Das Tier war samt Anhänger in den Kötschmanngrabenbach gestürzt, wurde aber glücklicherweise nur leicht verletzt.

Ein 64 Jahre alter Oststeirer war mit dem Pferd und einem zweiachsigen Pferdeanhänger auf der Gemeindestraße in Ludersdorf/Wilfersdorf in Richtung Gleisdorf unterwegs. Nach etwa einem halben Kilometer Fahrt löste sich laut Polizei plötzlich der Anhänger vom Auto und stürzte in der Folge samt Pferd in den Kötschmanngrabenbach.

BFV Weiz/LM d.V. Ing. Patrick Friedl

Die Feuerwehren Ludersdorf/Wilfersdorf und Gleisdorf bargen den Anhänger und das Pferd aus dem Bach. Das Tier wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von einem Tierarzt betreut.