Von Lkw überrollt: Mann schwer verletzt

In Graz ist am Donnerstag ein 49 Jahre alter Mann von einem Lkw überrollt worden: Der Südoststeirer war unter einen Reifen geraten und wurde dabei schwer verletzt.

Laut Polizei hatte der Lkw-Fahrer, der mit Warnblinkanlage und Signalton rückwärts fuhr, den geistig und körperlich beeinträchtigten Fußgänger übersehen.

In voller Länge überrollt

Der 49-jährige Südoststeirer wurde zu Boden gestoßen, hatte aber Glück im Unglück: Er kam in der Mitte unter dem Lkw zu liegen und wurde dann in der Folge von dem Schwerfahrzeug in voller Länge überrollt; nur der linke Fuß war unter einen Reifen geraten. Der 49-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung ins UKH Graz gebracht.