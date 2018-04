Drexler sagt Impfgegnern den Kampf an

Zum Start der Europäischen Impfwoche überlegt Landesrat Christopher Drexler (ÖVP) drastische Schritte, um die Impfmoral zu heben: So gibt es künftig für Einrichtungen, die Impfgegner zu Vorträgen laden, keine Förderungen mehr.

Ende des 19. Jahrhunderts wurden die ersten nationalen Impfprogramme entwickelt und Impfstoffe standardisiert - die Diskussionen über Sinn und Unsinn von Impfungen sind mindestens genauso alt. Die Europäische Impfwoche, die am Montag auch in Österreich startet, soll die Impfmoral heben und das Bewusstsein stärken, denn auch in der Steiermark liegen die Durchimpfungsraten etwa bei der Masern-Mumps-Röteln-Impfung bei unter 80 Prozent.

Durchimpfungsrate weit vom Soll entfernt

Masern sind eine Krankheit, die extrem ansteckend ist und im schlimmsten Fall tödlich enden kann: Im Vorjahr gab es in der Steiermark 33 Masernfälle, europaweit waren es mehr als 21.000. Um die Krankheit ausrotten zu können, müssten laut Weltgesundheitsorganisation 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sein - tatsächlich liegt die Durchimpfungsrate weit davon entfernt: In der Steiermark sind nur 79 Prozent der Null- bis Sechsjährigen vollständig dagegen geimpft, bei Schulkindern liegt die Durchimpfungsrate bei 78 Prozent.

Land streicht Förderungen

Das Land Steiermark will die Impfmoral steigern und den Impfgegnern den Kampf ansagen, notfalls auch mit drastischen Maßnahmen. Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) streicht Gesundheitseinrichtungen, die vom Land gefördert werden und Impfgegner zu Vorträgen einladen, künftig die Förderungen: „Wir wollen hier von vornherein zur Sicherheit gleich reinen Tisch machen, das darf mit öffentlichen Mitteln nicht passieren“, so Drexler.

Bonus-Malus-System vorstellbar

Auch eine Art Bonus-Malus-System wie beim Mutter-Kind-Pass könnte sich Drexler vorstellen: „Dass es bei entsprechender Impfdisziplin oder bei entsprechender Durchimpfung zu Verbesserungen der Leistungen kommt oder im anderen Fall zu Verschlechterungen. Das ist ein Diskussionsvorschlag, zuallererst geht es um die Bewusstseinsbildung.“

Die Masern-Mumps-Röteln-Impfung ist nicht nur in der Impfwoche, sondern das ganze Jahr über in der Steiermark gratis. Altersbegrenzung für diese Impfung gibt es keine.

Masern-Mumps-Röteln-Impfung

Deshalb liegt der Schwerpunkt der diesjährigen europäischen Impfwoche wieder bei der Masern-Mumps-Röteln-Impfung. Krankheiten wie die Pocken konnten durch Impfungen ausgerottet werden, weist auch der ehemalige Obmann der Wissenschaftlichen Akademie für Vorsorgemedizin und Arzt, Jörg Pruckner, hin.

Vehemente Impfgegner sind aber noch lange nicht überzeugt: „Das beste Beispiel für mich ist immer, wenn Seuchen, wie zum Beispiel vor eine paar Jahren Ebola, auftreten. Das Erste, was alle rufen, ist, um Gottes Willen, wann gibt es eine Impfung dagegen. Wenn es darauf ankommt, ist die Impfung auf einmal das Wichtigste, aber bis dorthin hat man locker Zeit, sich dagegen zu verwehren“, so Pruckner - eine Meinung, die der in der Vorwoche neu gewählte Obmann der Wissenschaftlichen Akademie für Vorsorgemedizin, Michael Adomeit, voll inhaltlich teilt.