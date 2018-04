Zwei Verletzte bei Überholunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Eibiswald im Bezirk Deutschlandsberg sind am Montag zwei Menschen verletzt worden: Während eines Überholvorgangs auf der B 69 waren drei Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Kurze Zeit nach 11.00 Uhr vormittags hatte eine 42-jährige Lenkerin ihren Pkw auf der B 69 bei Bischofegg angehalten - sie wollte nach rechts einbiegen, ein Lkw versperrte ihr laut Polizei jedoch zunächst den Weg.

Überholvorgang missglückte

Daraufhin setzte ein 85-jähriger Lenker hinter ihr zum Überholvorgang an. Dabei kollidierte er jedoch mit dem Pkw einer entgegenkommenden 32-Jährigen - das Auto der 42-Jährigen wurde gestreift.

Laut Feuerwehr konnten alle Unfallbeteiligten ihre Fahrzeuge selbst verlassen - der 85-Jährige und die 32-Jährige erlitten allerdings leichte Verletzungen und wurden vom Roten Kreuz ins LKH Deutschlandsberg eingeliefert.