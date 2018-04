Tödlicher Forstunfall in Krieglach

Bei einem Forstunfall in seinem Wald in Krieglach im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Montag ein Mann tödlich verletzt worden. Der 56-Jährige wurde von einer gefällten Fichte erschlagen.

Der Obersteirer hatte die Fichte gerade gefällt, als sich diese vermutlich in den Kronen anderer Bäume verfing. Der 56-Jährige versuchte daraufhin, die Fichte mit einem Stahlseil an seinem Traktor zu befestigen, um sie anschließend wegzuziehen - dabei kippte der Baum und verletzte den Mann tödlich.

Von eigenen Mutter gefunden

Gefunden wurde der 56-Jährige von seiner Mutter und einem Bekannten - sie hatten sich auf die Suche begeben, nachdem der Obersteirer Dienstagfrüh noch immer nicht nach Hause zurückgekehrt war.