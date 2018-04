„Die Frage aller Fragen“: Stronach schreibt

Er gilt als einer der erfolgreichsten Österreicher in Übersee: der gebürtige Weizer Frank Stronach. Jetzt schrieb er ein neues Buch über Wirtschaft und Zukunft, das Montagabend in Graz präsentiert wurde.

Magna International beschäftigt weltweit 152.000 Mitarbeiter in 30 Ländern, allein in der Steiermark sind es rund 14.000. Von der Magna-Spitze zog sich Firmengründer Frank Stronach mittlerweile zurück - er beschäftigt sich nun mit Zukunftsthemen und Wirtschaftsprinzipien, die er auch in seinem neuen Buch zusammenfasste. „Die Frage aller Fragen“ heißt es, und es ist keine Autobiographie, denn Biographien über den 86-Jährigen gibt es schon in mehreren Ausführungen.

ORF

Stronach legt seine Wirtschaftsprinzipien dar, die er sich im Laufe seiner Unternehmertätigkeit erarbeitete.

Ohne Wirtschaft funktioniert nichts

Demnach werde die Wirtschaft von drei Kräften getrieben, so Frank Stronach bei der Buchpräsentation: Das seien kluge Manager, Kapital und Arbeiter - alle drei hätten ein moralisches Recht auf den Profit, den sie durch ihren Fleiß erarbeitet haben.

Stronach bereut politisches Engangement nicht

Auch wenn der gebürtige Weizer mehr im Ausland lebt, denke er immer gerne an Österreich: „Ich bin hier geboren, ich bin gerne hier, ich habe Freunde hier, und ich war auch politisch engagiert.“ Auf die Frage, ob er letzteres bereue, sagte Stronach: „Nein, bereuen nicht. Aber wenn man zurückschaut, hätte ich es anders machen sollen, mehr staatsmännisch.“

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) bezeichnete Frank Stronach bei der Buchpräsentation trotz politischer Differenzen in der Vergangenheit als persönlichen Freund: Er habe nie ein schlechtes Wort über ihn verloren, er habe einiges geleistet, und das stehe über allem, so Schützenhöfer über den Austro-Kanadier.