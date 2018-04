Missbrauchsvorwurf gegen Skitrainer

Ein steirischer Ski-Trainer hat sich am Dienstag in Leoben wegen sexueller Übergriffe an einem minderjährigen Schüler der Ski-Akademie Schladming verantworten müssen. Der Mann soll den Burschen mehrmals im Schritt berührt haben.

Es geht um angebliche geschlechtliche Handlungen an zumindest einem Schüler und um Textnachrichten und Fotos, die er mit anderen Schülern ausgetauscht haben soll. Der Strafrahmen für den Ski-Trainer beträgt bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe.

Trainer soll Schüler in den Schritt gegriffen haben

Der Fall soll sich im November des Vorjahres während einer längeren Autofahrt zu einem Arzt in Salzburg ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten -teils versuchte- geschlechtliche Handlungen an zumindest einem Schüler vor. „Er hat dem Opfer an die Geschlechtsteile gegriffen - beziehungsweise es versucht“, erklärte die Staatsanwältin. Dabei handle es sich um den Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses.

Angeklagter beteuert seine Unschuld

Der Angeklagte fühlt sich vor Gericht nicht schuldig. Er schildert, er sei „sportlich gefahren“ und hätte daher gar nicht zu seinem Beifahrer hinübergreifen können. Mehr als anstoßen sei gar nicht möglich gewesen, so der Angeklagte. Auch später beim Arzt, als der Schüler mit nacktem Oberkörper auf einer Liege lag, habe er ihm nichts getan, so der Trainer vor Gericht.

Auf die Frage des Richters, warum ihn der Schüler dann bezichtigen sollte, sagt der Angeklagte: Er wisse es nicht. Vielleicht weil er in Schladming nicht glücklich gewesen sei, da er eigentlich Freestyler werden wollte. Er könne es sich aber nicht erklären. Er habe ihn nur etwa vier Stunden vor dem vermeintlichen Vorfall kennen gelernt.

Richter spricht zweideutige WhatsApp-Nachrichten an

Daraufhin brachte der Richter noch eine fragwürdige WhatsApp-Korrespondenz mit einem anderen Schüler aufs Tapet. Der Angeklagte rechtfertig sich. Er habe als Trainer mit den Schülern auf einer Ebene sein wollen und versucht sich der Sprache anzupassen. Auf die Frage ob er je von Schülern intime Fotos geschickt bekommen habe, antwortet der Angeklagte mit „nein“. „Ich habe halt mit den Schülern so zweideutig hin- und her geblödelt“, sagt der Trainer.

Ein Urteil wird für den Abend erwartet. Derzeit laufen noch Befragungen des Schülers und weiterer Zeugen.