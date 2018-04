Betrunkener Unfalllenker beging Fahrerflucht

Drei Verletzte hat es bei zwei Frontalkollisionen am Dienstag gegeben: In Oberwölz krachten zwei Autos zusammen, in Oberhaag ein Pkw und ein Klein-Lkw. Hier beging ein stark alkoholisierter Lenker auch Fahrerflucht.

Bei dem Unfall in Oberwölz im Bezirk Murau war auf der B75 ein 39-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort gegen das Auto eines ebenfalls 39-Jährigen gekracht.

Die Autolenker - sie stammen beide ebenfalls aus dem Bezirk Murau - wurden bei dem Unfall schwer verletzt; einer wurde ins Krankenhaus nach Friesach gebracht, der andere mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt.

Zu Fuß geflüchtet - Zuhause aufgegriffen

Bei Oberhaag im Bezirk Leibnitz krachten ein Klein-Lkw und ein Pkw zusammen: Ein 27-Jähriger war auf der Südsteirischen Grenzstraße unterwegs und im Bereich einer Brücke auf die Gegenfahrbahn geraten - dort kollidierte er mit dem Auto eines 53-Jährigen.

Der 53-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Der 27-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß; wenig später griff ihn die Polizei aber in seiner Wohnung auf - ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung.