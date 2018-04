Steirische „Energy Globe Awards“ verliehen

Bereits zum 17. Mal sind jetzt die steirischen Energie- und Umweltpreise verliehen worden. Die „Energy Globe Styria Awards“ gehen an Initiativen und Projekte, die sich für den Klimaschutz einsetzen.

Die Steiermark bleibt beim Klimaschutz Vorreiter. Von den österreichweit 284 Einreichungen kamen 65 allein aus unserem Bundesland. Nun wurden die fünf steirischen Preise überreicht.

Neues Verfahren zur Veredlung von Eisenerz

Der „Energy Globe Styria Award“ in der Kategorie „Forschung“ geht an die TU Graz, die Voestalpine Stahl und die VA Erzberg für ein innovatives Verfahren zur Veredelung von Eisenerz. Dabei wird nicht wie herkömmlich durch Sintern Eisenoxid hergestellt sondern in einer Wasserstoffatmosphäre. Dadurch wird nur ein Bruchteil des CO2 ausgestoßen und der Energiebedarf um rund 30 Prozent gesenkt. Die Produktion am steirischen Erzberg könnte damit signifikant gesteigert und der Standort gestärkt werden. Das Projekt tritt als Landessieger auch beim nationalen „Energy Globe Bewerb“ im Juni in Linz an.

Wärmespeicher im Grazer Südosten

In der Kategorie „Anwendungen“ geht der Preis an das Speicherprojekt „Helios“ der Energie Graz. Die Fernwärme-Hybrid-Anlage im Südosten von Graz kombiniert Wärme aus Sonnenenergie und Deponiegas in einem Großspeicher.

Bio-Mehrweg-Verpackung

In der Kategorie „Weltweit“ gewinnt das VPZ Verpackungszentrum Graz mit seiner Bio-Mehrweg-Verpackung. Es handelt sich um einen kostengünstigen, reiß- und nassfesten Mehrwegbeutel für Obst und Gemüse aus nachhaltigen Rohstoffen.

Die Zotter Schokoladenmanufaktur überzeugte die Jury des steirischen Energy Globe in der Kategorie „Kampagne“ mit ihrem ganzheitlichen Konzept.

„Essbares Klassenzimmer“

Der Jugend-Preis geht heuer an das „essbare, bunte Klassenzimmer“ in der Schule Taptana in Leoben. Die Kinder haben einen nachhaltigen Naturgarten angelegt und bewirtschaften diesen auch. So bekommen sie hautnah einen Bezug zu gesunder und regionaler Ernährung.

