Mit Hand in Rasenmäher geraten

Ein 19 Jahre alter Verkäufer hat sich bei der Überprüfung eines Rasenmähers in einem Großmarkt in Hirnsdorf in der Oststeiermark schwer verletzt: Der junge Mann geriet mit der rechten Hand in das rotierende Messer.

Der Verkäufer und ein Kollege – beide aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld – wollten bei dem Rasenmäher die Leerlaufdrehzahl einstellen. Dazu starteten sie den Mäher auf der Ausstellungsfläche vor dem Geschäft.

In rotierendes Messer gegriffen

Der 60 Jahre alte Kollege hielt den Griff fest, damit der Motor des Rasenmähers nicht absterben konnte. Der 19-Jährige stellte am Vergaser die Drehzahl ein, als er mit der rechten Hand in das rotierende Messer geriet. Er erlitt laut Polizei Schnittverletzungen und Brüche an drei Fingern und wurde ins LKH Hartberg eingeliefert.

Nagel in Daumen geschossen

Ebenfalls in Hirnsdorf verletzte sich in einem holzverarbeitenden Betrieb ein 25 Jahre alter Arbeiter aus Ungarn: Der Mann schoss sich beim Zusammennageln von Paletten mit einem Druckluft-Handnagelgerät durch den rechten Daumen - laut Polizei dürfte der Mann kurz unachtsam gewesen sein. Wie schwer der Ungar verletzt wurde, ist nicht bekannt - er wurde auch ins LKH Hartberg gebracht.