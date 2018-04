1. Mai: Grazer SPÖ wieder am Grazer Hauptplatz

Nach sechs Jahren ohne Aufmarsch kehrt die Grazer SPÖ am 1. Mai wieder zurück auf den Grazer Hauptplatz: „Wann, wenn nicht jetzt gilt es, ein Zeichen zu setzen“, so Parteivorsitzender Michael Ehmann.

„Zu feiern gibt es angesichts dessen, wie sich diese schwarz-blaue Bundesregierung an der Zerstörung der Sozialpartnerschaft, der Selbstverwaltung, der Arbeiterkammer, der AUVA, der Arbeitnehmerrechte versucht, wenig: Umso wichtiger ist es für uns als Sozialdemokratie, am 1. Mai gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir uns dem entgegenstemmen werden“, so Ehmann.

„Arbeit.Zukunft.Solidarität“

Beginn wird um 8.00 Uhr beim SPÖ-Pavillon im Volksgarten sein. Der Abmarsch in Richtung Hauptplatz ist für 9.45 Uhr geplant, Ankunft und Kundgebung sollen um 10.30 Uhr sein. Als Redner treten unter der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer und Ehmann auf. Das Motto lautet - entsprechend der landesweiten Kampagne der steirischen Sozialdemokratie - „Arbeit.Zukunft.Solidarität“ - mehr dazu in Neue SPÖ-Kampagne legt Fokus auf Arbeit (19.4.2018).

Auch KPÖ marschiert auf

Auch die KPÖ Graz wird traditionell am 1. Mai in der Innenstadt aufmarschieren: Start ist um 10.00 Uhr beim Südtirolerplatz; von dort führt die Demo über die Murgasse und Herrengasse zum Eisernen Tor, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Links: