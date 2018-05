Nach Streit in Arztpraxis zückte Mann Messer

Ein 35-Jähriger hat am Mittwoch in Leoben einen jungen Mann nach einem Streit in einer Arztpraxis mit einem Messer bedroht - er wurde festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei Cannabispflanzen.

Die beiden hatten sich gegen 10.45 Uhr im Wartebereich der Ordination aufgehalten. Dabei dürfte sich der 35-Jährige durch den 20-Jährigen provoziert gefühlt haben, worauf es zu einer zunächst nur verbalen Auseinandersetzung kam.

Beide verließen darauf die Ordination - vor dieser zog der Ältere dann ein Klappmesser und richtete es gegen den Kontrahenten. Der 20-Jährige verständigte die Polizei.

Auch Marihuana und Cannabispflanzen gefunden

Die Beamten nahmen die beiden Männer mit auf die Inspektion und befragten sie, das Messer wurde konfisziert; die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete dann die Festnahme des 35-Jährigen an. Bei ihm gefundene handschriftliche Unterlagen ließen die Beamten vermuten, dass der Mann auch etwas mit Drogen zu tun haben könnte - bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden schließlich noch rund 40 Gramm Marihuana sowie Cannabis-Jungpflanzen gefunden.