Neue Schulungsflugzeuge für das Bundesheer

Am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg ist dem Bundesheer am Donnerstag neues Gerät übergeben worden: Zwei neue Schulungsflugzeuge sowie zwei Löschfahrzeuge sollen die Ausbildung verbessern und erleichtern.

Nachdem der Blackhawk-Hubschrauber mit Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) und Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) gelandet war, wurde noch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) empfangen, bevor auf dem Flugfeld die feierliche Taufe der neuen Schulflugzeuge über die Bühne ging.

Flugzeuge „Made in Austria“

Bei den neuen Fliegern - die ersten seit Jahrzehnten, die das Bundesheer für die Pilotenausbildung anschaffte - handelt es sich um leichte Schulflugzeuge des Typs DA-40, gefertigt vom Wiener Neustädter Unternehmen Diamond Aircraft Industries: Mit diesen Maschinen soll unter anderem die Instrumentenflugausbildung der PC7-Fluglehrer und -Einsatzpiloten sichergestellt werden. Bisher waren derartige Flugzeuge nur geleast, mit den neuen sei nun eine kosteneffiziente Ausbildung möglich. Zwei Flugzeuge wurden nun per Mai geliefert, zwei weitere kommen im September 2018; die Gesamtkosten hierfür belaufen sich laut Bundesheer auf 2,4 Mio. Euro.

ORF

Übergeben wurden auch zwei von insgesamt sechs Löschfahrzeugen. Die Fahrzeuge mit einem Beschaffungsvolumen von rund vier Millionen Euro werden auf den Flugplätzen Zeltweg, Hörsching, Langenlebarn und Aigen im Einsatz sein. Mit diesen Geräten ist die sogenannte „dreifache Brandbekämpfung“ möglich, also mit Wasser, Schaum und Pulver.

„Guter Tag für Bundesheer und die Steiermark“

„Heute ist ein guter Tag für das österreichische Bundesheer und die Steiermark und ein besonders guter Tag für die Luftstreitkräfte“, so Verteidigungsminister Kunasek: Mit der Anschaffung der neuen Geräte sei sowohl der Standort Zeltweg als auch der Schulungsbetrieb gesichert. In den vergangenen zehn, 15 Jahren habe es einen Sparkurs beim Heer gegeben, dieser „Investitionsstau“ müsse jetzt konsequent abgearbeitet werden; damit das Bundesheer als Arbeitgeber attraktiv bleibt, brauche es auch in manchen Bereichen Nachbesserungen, meinte der Ressortchef weiter.

ORF

Bei seinem Besuch in Zeltweg bekräftigte Kunasek auch die Wichtigkeit des Standorts Aigen - er sagte, dass die Planung für neue Hubschrauber laufen: „Es liegt daran, einen Nachfolger für die Alouette 3 zu finden, der notwendig ist, auch im Sinne der Bürger, im Sinne der Bevölkerung - Stichwort Katastrophenschutz. Hier wird es an mir liegen, gemeinsam mit dem Finanzminister und mit Unterstützung des Landeshauptmannes auch die finanzielle Bedeckung sicherzustellen, dann heuer in die Ausschreibung zu gehen und schließlich 2023 eine neue Hubschrauberflotte in Aigen dann zu finden.“

„Das Bundesheer ist unsere Versicherung“

„Friede und Wohlstand sind nicht gepachtet auf Dauer. Wir müssen vorbereitet sein auf alles, dafür braucht es ein starkes, selbstbewusstes, gut ausgerüstetes Bundesheer“, stellte der steirische ÖVP-Chef Schützenhöfer fest - er sieht in Kunasek den richtigen Minister zur richtigen Zeit an der Spitze des Ressorts.

Infrastrukturminister Hofer wiederum zeigte sich erfreut, dass mit der Lieferung Diamond Aircraft beauftragt wurde. Auch Hofer gab zu bedenken, dass jederzeit die Situation eintreten kann, dass das Land verteidigt werden muss: „Das Bundesheer ist unsere Versicherung.“

