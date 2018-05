72-Jährige mit Mofa gegen Pkw geprallt

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist eine 72-jährige Mofafahrerin am Donnerstag schwer verletzt worden. Sie war an einer Kolonne im Grazer Bezirk Straßgang vorbeigefahren, als es zum Unfall kam.

Kurz vor 12.00 Uhr war die Grazerin mit ihrem Mofa auf der Kärntner Straße stadtauswärts unterwegs. Als sich vor der Kreuzung mit der Hans-Hegenbarth-Allee eine Kolonne bildete und die Wagen vor ihr anhielten, fuhr sie links an den Fahrzeugen vorbei.

Lenkerin schwer verletzt

Zur selben Zeit bogen mehrere ihr entgegenkommende Fahrzeuge aus der Kärntner Straße in die Hans-Hegenbarth-Allee bzw. von dort in die Kärntner Straße ein - darunter auch eine 45-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz, die ihr Fahrzeug nach links in die Kärntner Straße lenkte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mofa der 72-Jährigen. Mit einer schweren Beinverletzung wurde sie in das UKH Graz gebracht.