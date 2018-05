Spatenstich für Bildungszentrum in Leoben

Leoben investiert weiter in den Schulstandort: Am Montag erfolgte der Spatenstich für die Generalsanierung des Bildungszentrums Innenstadt. Bis Sommer 2019 werden insgesamt rund 21,8 Mio. Euro investiert.

Im September 2016 wurde das Bildungszentrum Pestalozzi im Stadtteil Donawitz nach einer umfassenden Sanierung, in die 14 Mio. Euro geflossen sind, neu eröffnet - am Montag erfolgte nun der Startschuss für die Sanierung des Bildungszentrums Innenstadt.

Unterricht und Sport

Im denkmalgeschützten, teilweise 113 Jahre alten Gebäude sollen bis September 2019 modernste Unterrichtsräume für die Schüler der Volksschule und der NMS Leoben-Stadt geschaffen werden; außerdem wird im Zuge der Generalsanierung des Bildungszentrums Innenstadt im Nahbereich eine neue Schulsporthalle gebaut.

„Neue Maßstäbe setzen“

„Ich glaube, dass wir im Bereich der Volksschule und der Neuen Mittelschule hier schon neue Maßstäbe setzen. Wir haben hier hunderte Schüler, diese Schule ist sehr beliebt, und das Gebäude wurde im Jahr 1905 errichtet, immer wieder nur partiell saniert. Man merkt, dass für die Sport- und Bewegungsräume viel zu wenig Platz ist, deshalb auch der Neubau der Sporthalle in unmittelbarer Nähe“, so Bürgermeister Kurt Wallner (SPÖ).

Die Kosten

In die Generalsanierung des Bildungszentrums Innenstadt werden rund 17,4 Millionen investiert, in die neue Schulsporthalle 4,5 Mio. Euro. Rund fünf Millionen kommen als Bedarfszuweisung vom Ressort von Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ): „Wir bauen ja eine neue Schule im Herzen Leobens mit hervorragenden Sportstätten, mit wunderbarem Grünraum. Wir wollen einfach das Beste für die Kinder in Leoben und in der gesamten Region. Dazu gehört eine wunderschön gestaltete Schule und vor allem auch eine hervorragende Sporthalle“, so Schickhofer.

