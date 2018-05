Forstarbeiten: Mann brach sich Unterschenkel

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Dienstag in einem Wald in Sankt Veit im Bezirk Leibnitz gekommen: Beim Absägen eines Baumstamms brach sich ein 66-Jähriger den Unterschenkel.

Kurz nach 8.00 Uhr früh war der Leibnitzer in dessen Wald beschäftigt, wo er mit einer Motorsäge eine zuvor gefällte Föhre ablängen wollte. Plötzlich schnellte der unter Spannung stehende Baum gegen den linken Unterschenkel des 66-Jährigen. Laut Polizei dürfte der Arbeiter dadurch einen Bruch erlitten haben.

Nachbar kam mit Traktor zu Hilfe

Mit dem Handy rief der Verletzte seinen 61-jährigen Nachbarn an, der ihm zu Hilfe kam: Mit einem Traktor samt Kippmulde transportierte er den 66-Jähirgen zu seinem Haus. Von dort wurde er vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht und stationär aufgenommen.