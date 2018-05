Knapp erhielt Millionenauftrag von Victorinox

Einen Millionenauftrag hat der steirische Logistiker Knapp jetzt vom Hersteller des berühmten Schweizer Taschenmessers Victorinox erhalten: Bis 2020 soll er an dessen neuen zentralen Europalager mitarbeiten.

Das neue Europa-Distributions-Center wird mit Shuttle-Technologie und manuellen Lager- und Kommissionierbereichen ausgestattet sein. Das Warehouse-Management-System „KiSoft“ von Knapp soll für optimale und effiziente Abläufe im neuen Logistikzentrum sorgen. Gebaut wird in der Nähe der Unternehmenszentrale in Ibach-Schwyz, wie das steirische Unternehmen mit Sitz in Hart bei Graz am Dienstag in einer Aussendung mitteilte.

Stillschweigen über genaues Auftragsvolumen

Über das genaue Auftragsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart – es ist aber davon auszugehen, dass der Auftrag mehrere Millionen Euro umfasst. Victorinox produziert an mehreren Standorten in der Schweiz. Um die Lagerung zu zentralisieren und Logistikabläufe zu vereinfachen, entschied sich das Schweizer Traditionsunternehmen – bekannt für seine Haushaltsmesser, Uhren und vor allem Taschenmesser – für den Bau des Zentrallagers.

Dafür soll Knapp bis 2020 eine schlüsselfertige Automatisierungslösung liefern. Ab April desselben Jahres soll dann der gesamte Versand für alle Produktionsgruppen und fertigen Produkte über dieses Lager abgewickelt werden.