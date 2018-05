Austria Druckguss investiert in Infrastruktur

Der Gleisdorfer Automobilzulieferer Austria Druckguss investiert zu seinem 40 Jahr-Jubiläum: Nach Rekord-Eingängen in den vergangenen Monaten investiert die Firma jetzt Millionen in die Infrastruktur.

Autstria Druckguss beschäftigt am Standort Gleisdorf rund 260 Mitarbeiter. Das Unternehmen fertigt Aluminium-Druckgussteile für den Motor und Fahrwerksbereich; zu den Kunden zählen unter anderem die Volkswagen-Gruppe oder BMW.

Geld fließt in Gebäude und Technologien

Aufgrund der guten Auftragslage werden jetzt etwa 7,5 Mio. Euro in Gleisdorf investiert, sagte Geschäftsführer Nikolaus Szlavik: „Wir werden erweitern, die Infrastruktur, die Hallen, das Fabriksgebäude werden um fast 30 Prozent erweitert werden. Und wir investieren sehr intensiv in neueste Druckguss- und Bearbeitungstechnologien.“

„Alles schielt nach China“

Zu den neueren Technologien zählt zweifelsohne auch die viel diskutierte E-Mobilität - das heißt, Austria Druckguss hat sich der steigenden Nachfrage nach Elektro-Autos angepasst. „Alles, was jetzt passiert, schielt natürlich nach China. Die Fünfjahrespläne dort gehen davon aus, dass man schon 2020 20 Prozent der importierten Fahrzeuge elektrifiziert haben muss. Das heißt, alle europäischen Hersteller sind mehr als aufgerufen, das schnell zu tun - und das spüren wir auch Gott sei Dank.“

Flexibel in der Ausbildung

Aber auch bei den traditionellen Verbrennungsmotoren bleibt die Entwicklung nicht stehen, weshalb man immer flexibel sein müsse, um auf dem Markt zu bestehen, so Slavik: „Wir sind sehr flexibel bei der Ausbildung unserer Leute, damit wir es schaffen, wenn es Schwenks gibt in den Technologien, in den Abfragen, das Personal schnell nachziehen zu können.“

Von chinesischer Gruppe übernommen

Die Austria Druckguss wurde vor zwei Jahren von der chinesischen Zhongding Gruppe übernommen; der Standort Gleisdorf blieb erhalten, der Mitarbeiterstand wurde sogar deutlich erhöht. Austria Druckguss setzt etwa 34 Millionen Euro im Jahr um. Der Auftragsstand der vergangenen Monate war der beste der 40-jährigen Firmengeschichte.

