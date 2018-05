Festnahmen nach Raubüberfall auf 16-Jährigen

Ein 16-jähriger Berufsschüler ist Ende April im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag von mehreren Burschen überfallen und verletzt worden. Nun wurden fünf Verdächtige im Alter von 16 bis 23 Jahren ausgeforscht, die geständig sind.

Als der 16-Jährige am 27. April mit einigen anderen Berufsschülern in St. Barbara im Mürztal auf dem Weg in die Unterkunft war, wurde er von mehreren Burschen überfallen - mehr dazu in Jugendlicher mit Faustfeuerwaffe bedroht.

Geldbörde nicht hergegeben

Sie griffen den Jugendlichen im Bereich einer Unterführung an und bedrohten ihn mit zwei Faustfeuerwaffen. Dann schlugen sie ihm noch mit der Faust ins Gesicht und verletzten ihn dabei. Erbeuten konnten die Täter nichts, da der 16-Jährige seine Geldbörse nicht hergab.

„Eine Art Mutprobe“ als Motiv

Nun hat die Polizei fünf Tatverdächtige ausgeforscht, die alle geständig waren. Bei den Burschen wurden im Zuge einer Hausdurchsuchung die bei dem Überfall verwendeten Schreckschusspistolen sowie Suchtgift sichergestellt.

Als Motiv gaben die mutmaßlichen Täter an, es habe sich um „eine Art Mutprobe“ gehandelt. Die beiden Hauptverdächtigen wurden festgenommen, drei weitere auf freiem Fuß angezeigt.