Vandalen verwüsteten Straßenabschnitt

Eine 600 Meter lange Spur der Verwüstung haben Unbekannte am Wochenende in St. Peter am Kammersberg im Bezirk Murau nach sich gezogen. Die Vandalen rissen Straßenleitpflöcke aus und beschädigten ein Kruzifix.

Die Katschtalstraße - und zwar von Straßenkilometer 8,4 bis 9,0 - war der Ort des Treibens der bislang unbekannte Vandalen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Nacht auf Samstag dort ihr Unwesen trieben.

29 Pflöcke und ein Kruzifix

Die rissen entlang der Straße 29 Straßenleitpflöcke aus und warfen sie in die angrenzende Wiese. Dann rissen sie von einem in diesem Bereich befindlichen Wetterkreuz das darauf befestigte Kruzifix herunter. Das Kruzifix wurde dadurch schwer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 059133/6364 um Zeugenhinweise.