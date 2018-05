78-Jährige auf A9 als Geisterfahrerin unterwegs

Eine 78 Jahre alte Autolenkerin aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist auf der Pyhrnautobahn (A9) beim Knoten Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) als Geisterfahrerin unterwegs gewesen.

Die Frau war offenbar durch die Sperren aufgrund von Streckenarbeiten zwischen Deutschfeistritz und dem Schartnerkogeltunnel irritiert: Eigentlich wollte sie am Knoten die A9 verlassen und auf die Schnellstraße in Richtung Bruck/Mur abbiegen - stattdessen fuhr sie auf der Pyhrnautobahn Richtung Linz weiter.

Von Mitarbeiter der Autobahnmeisterei gestoppt

Als sie draufkam, dass sie in die falsche Richtung unterwegs war, wendete sie und fuhr in Richtung Graz zurück. Ein Streckenarbeiter im Baustellenbereich bemerkte die Geisterfahrerin und hielt sie an; verletzt wurde niemand. Die 78-Jährige erwartet nun ein Verwaltungsstrafverfahren.