AK: Große regionale Preisunterschiede bei Sprit

Der Treibstoffpreis hat angezogen. Wieviel man für einen Liter Benzin oder Diesel zahlt, hängt aber auch in der Steiermark davon ab, in welcher Region man tankt. Das zeigt eine Preiserhebnung der Arbeiterkammer.

Benzin und Diesel sind in den vergangenen Monaten wieder teurer geworden. Bei der steirischen Arbeiterkammer hat man sich die derzeitigen Preise und die Preisentwicklung genau angeschaut.

Fünf Euro mehr pro Tankfüllung

„Gegenüber dem Vorjahr sind die Preise bei Eurosuper und Diesel zwischen sechs und sieben Prozent gestiegen. Das heißt, dass die Autofahrer und Autofahrerinnen für einen Tank mehr bezahlen müssen - im Schnitt sind das fünf Euro für eine Tankfüllung“, so

Unterschiede nach Treibstoffart und Region

Der Preis für Diesel oder Superbenzin hängt aber auch davon ab, in welcher steirischen Region man tankt, das zeigte sich bei der Preiserhebung bei 236 steirischen Tankstellen im Mai, so :"Die preisgestaltung über die Steiermark ist sehr unterschiedlich, die Differenzen bei Eurosuper und Diesel liegen bei 16 bis 17 Prozent. Eurosuper tankt man in Graz und Graz-Umgebung günstiger, in Murau teurer. Absolut konträr ist es bei Diesel, hier hat sich die Region Murau als preisgünstig und leibnitz als die teuerste Region erwiesen."

Bei der Wirtschaftskammer geht man davon aus, dass sich der Spritpreis auf derzeitigem Stand einpendeln wird, denn zuvor sei er besonders niedrig gewesen, hieß es.

Billigerer Vormittag

Wer beim Tanken sparen will, der sollte am billigeren Vormittag tanken, außerdem kann man im Spritpreisrechner im Internet nachschauen, wo die nächste billige Tankstelle ist.

