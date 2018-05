Diebe verunfallten mit Fluchtauto

Der Diebstahl mehrerer landwirtschaftlicher Geräte ist noch unbekannten Tätern am Mittwoch in Empersdorf im Bezirk Leibnitz misslungen: Sie kamen auf der Flucht von der Straße ab und landeten im Straßengraben.

Gegen 12.00 Uhr hatten die Verdächtigen Motorsägen und eine Motorsense im Gesamtwert von mehreren tausend Euro vom Hof eines 66-jährigen Südsteirers gestohlen. Mit einem ungarischen Pkw dürften sie dann in Richtung Edelsgrub geflüchtet sein - dort kamen sie jedoch von der Fahrbahn ab und blieben mit dem Wagen im Straßengraben hängen.

Fahndung bisher erfolglos

Weil die Flucht mit dem Fahrzeug nicht mehr möglich war, entfernten die Unbekannten das Diebesgut aus dem Pkw und legten es in der Nähe ab. Zu Fuß setzten sie ihre Flucht fort, wobei ein Anrainer auf sie aufmerksam wurde und die Polizei verständigte.

Während das Fluchtfahrzeug, die gestohlenen Arbeitsgeräte als auch acht vermutlich ebenfalls gestohlene Kfz-Batterien im Kofferraum des Wagens sichergestellt werden konnten, verlief die Fahndung nach den Tätern bislang ohne Erfolg. Ob der 29-jährige Zulassungsbesitzer des ungarischen Fluchtfahrzeugs mit dem Diebstahl in Verbindung steht, ist, so die Polizei, Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weitere Geräte gestohlen

Auf landwirtschaftliche Geräte abgesehen hatten es am Mittwoch auch zwei bislang ebenfalls unbekannte Diebe auf einem Hof in Fehring im Bezirk Südoststeiermark: Aus einer Gerätehütte stahlen sie einen Motormäher und eine Motorsense, wodurch ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro entstand.

Als eine Zeugin die beiden Männer - einer korpulent und groß, bekleidet mit einem roten Poloshirt; der andere schlank und dunkelhaarig mit einer Schirmkappe als Kopfbedeckung - überraschte, ergriffen diese die Flucht in einem VW-Transporter. Sie entkamen mit der Beute.