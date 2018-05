Arbeiter schnitt sich an scharfen Aluprofilen

Schwere Verletzungen hat sich ein Arbeiter am Donnerstag in Krottendorf-Gaisfeld im Bezirk Voitsberg zugezogen: Beim Heben von Aluprofilen rutschte er mit den Händen ab und schnitt sich an den scharfen Kanten.

Kurz vor 11.00 Uhr hatte der 44-Jährige auf einer Großbaustelle gearbeitet und wollte dabei ein Paket mit Aluprofilen umlagern. Mit feuchten Arbeitshandschuhen hob der Voitsberger die Aluprofile hoch, rutschte jedoch ab und schnitt sich an den scharfen Kanten der Profile.

Schwere Schnittverletzungen

Dabei zog sich der Mann schwere Schnittverletzungen am rechten Unterarm zu. Seine Arbeitskollegen leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Mit dem Rettungshubschrauber brachte man den 44-Jährigen ins UKH Graz.