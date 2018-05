Murtaler von eigenem Taxi überrollt - tot

Von seinem Fahrzeug ist am Samstag ein 53-jähriger Taxilenker in Weißkirchen im Bezirk Murtal überrollt worden. Das Auto hatte sich in Gang gesetzt, nachdem der Mann ausgestiegen war. Er erlag noch in der Nacht seinen Verletzungen.

In der Unfallnacht hatte der 53-Jährige sein Fahrzeug gegen 22.30 Uhr an einer Einfahrt auf der Gaberl Straße (B 77) angehalten, um auszusteigen. Als der Mann direkt vor dem Taxi stand, setzte es sich laut Polizei plötzlich aus bisher ungeklärter Ursache in Gang: Der Murtaler wurde von dem Wagen überrollt und über eine eineinhalb Meter hohe Böschung mitgerissen.

Unter Wagen eingeklemmt

Als das Taxi dann auf einer Wiese stehenblieb, wurde der 53-Jährige unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Zeugen, die den Unfall wahrgenommen hatten, alarmierten die Polizei.

Helfer der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Verletzten schließlich befreien. Vom Roten Kreuz sowie einem Notarzt wurde er erstversorgt und ins LKH Judenburg gebracht. Noch in der Nacht erlag der Mann jedoch seinen schweren Verletzungen.