Der Erzberg will wieder bezwungen werden

Ab Donnerstag wird das obersteirische Eisenerz wieder zum Mekka des Endurosports. Die Stargäste des bereits 24. Erzbergrodeos sind der 13-fache Dakar-Sieger Stephane Peterhansel sowie Matthias Walkner.

Walkner - er gewann heuer die Dakar - zählt beim Prologrennen am Freitag und Samstag zum Kreis der Podiumsaspiranten, Peterhansel kommt als Gast und ist laut Veranstalter mit seinem Dakar-Auto für eine „spektakuläre Einlage“ auf dem Steilhang vorgesehen.

Rekordsieger Blazusiak wieder mit dabei

Als Favoriten für den am Sonntag stattfindenden Hauptbewerb, den äußerst selektiven „Hare Scramble“, nennt Erzbergrodeo-Sprecher Martin Kettner die drei Briten Graham Jarvis, Billy Bolt und Jonny Walker sowie den US-Amerikaner Cody Webb und den in den Wettkampf zurückkehrenden, bisher erfolgreichsten Erzberg-Bezwinger, Tadeusz Blazusiak aus Polen. Erzbergrodeo-Vorjahressieger Alfredo Gomez (ESP) wird verletzungsbedingt nur als Zuschauer dabei sein.

Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Insgesamt wurden heuer 1.762 Startnummern vergeben, davon 38 an Fahrerinnen; in der Regel gehen jährlich zumindest rund 1.500 Teilnehmer tatsächlich in die Bewerbe. Am „Hare Scramble“ nehmen die 500 schnellsten Fahrer aus den Prologrennen teil. Die Veranstalter rechnen heuer wieder mit rund 45.000 Zuschauern - Kettner zufolge lief der Vorverkauf jedenfalls „sehr gut“.

Start wegen MotoGP verschoben

Erstmals wird der „Hare Scramble“ nicht zu Mittag gestartet, sondern erst um 14.30 Uhr. Grund dafür ist die zeitliche Überschneidung mit dem MotoGP in Mugello (Italien), der ebenfalls am 3. Juni stattfindet. Die vorprogrammierten Verkehrsstaus dürfte es am Wochenende auch heuer wieder geben, allerdings hofft Kettner, dass es durch die zeitliche Verschiebung des „Hare Scrambles“ auf den Zufahrten zum Erzberg diesmal „recht locker“ zugehen müsste.

