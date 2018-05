Tourismus freut sich über Rekordwinter

Der heimische Tourismus jubelt über Rekordzahlen in der letzten Wintersaison: Österreichweit gab es erstmals mehr als 70 Millionen Nächtigungen, und auch der Steiermark Tourismus verzeichnete ein sattes Plus.

In der von November bis April laufenden Wintersaison 2017/18 verbuchten die österreichischen Beherbergungsbetriebe 71,84 Mio. Nächtigungen - mehr dazu in Wintersaison mit Nächtigungsrekord (news.ORF.at).

80.500 Gäste mehr als 2016/17 verbrachten ihren Winterurlaub in der vergangenen Saison in der Steiermark, zudem gab es knapp 205.000 Nächtigungen mehr als im Vorjahreswinter - das sei nach den kontinuierlichen Steigerungen in den letzten Wintersaisonen ein ausgesprochen gutes Ergebnis, heißt es vom Steiermark Tourismus.

Steiermark Tourismus/ikarus.cc

Insgesamt gab es von November bis April in der Steiermark knapp 1,8 Millionen Gästeankünfte und mehr als 5,8 Millionen Nächtigungen.

Veranstaltungen sorgen für Gästeboom

Mitverantwortlich für diese positive Entwicklung werden auch die zahlreichen Veranstaltungen gemacht - vom Advent in Graz und Mariazell, über die Ski-Weltcupveranstaltungen bis hin zum Fasching im Ausseerland. Die beliebtesten Destinationen in der Steiermark im vergangenen Winter waren Schladming/Dachstein vor dem oststeirischen Thermenland, der Urlaubsregion Murtal gefolgt von Graz und dem Ausseerland.

Der heimische Tourismus freut sich über eine Wintersaison der Rekorde, sowohl bei der Anzahl der Gäste als auch bei der Zahl der Übernachtungen.

Links: