Heiße Asche löste Brand aus: Rauchgasvergiftung

Heiße Asche aus dem Holzherd der Küche hat am Dienstag einen Brand in einem Einfamilienhaus in Außeregg im Bezirk Weiz verursacht. Ein 92-jähriger Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Er war mit seiner 92-jährigen Frau zuhause gewesen, als gegen Mittag plötzlich Feuer vor dem Eingangsbereich bzw. im hölzernen Windfang des Einfamilienhauses ausbrach. Die gegenüber wohnende Schwiegertochter sah den Brand - und brachte das Ehepaar über einen Seiteneingang in Sicherheit. Anschließend rief sie weitere Nachbarn zu Hilfe, die die Flammen mit Feuerlöschern bekämpften, bis die Feuerwehr eintraf.

Dennoch griff der Brand auf den gesamten Windfang und teilweise auch den Dachstuhl über. Gegen 13.30 Uhr konnte der Brand schließlich gelöscht werden - drei Feuerwehren waren mit insgesamt 40 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Asche aus dem Holzherd der Küche, die in einem Kunststoffbehälter im Windfang gelagert war, soll den Brand ausgelöst haben.

Schadenshöhe unbekannt

Dadurch wurden der Windfang, Teile des Dachstuhls und die hölzerne Eingangstür zerstört. Rauchgasablagerungen zogen auch die Innenräume des Wohnhauses in Mitleidenschaft. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Der 92-jährige Bewohner, der eine Rauchgasvergiftung davongetragen hatte, wurde in das Marienkrankenhaus nach Vorau eingeliefert.