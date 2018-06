Landwirtschaft: Millionenschäden nach Unwettern

Heftige Gewitter sind Samstag Abend und nachts wieder über die Ost- und Südoststeiermark gezogen. Hochwasseralarm musste für den Weizbach und die Raab ausgelöst werden. In der Landwirtschaft gibt es Schäden in Millionenhöhe.

Durch die massiven Regenfälle der letzten Tage ist nach Angaben der Hagelversicherung österreichweit ein Schaden in der Landwirtschaft von mehr als vier Millionen Euro entstanden. Insbesondere die Steiermark war dabei massiv von Starkniederschlägen und Hagel betroffen.

In den Bezirken Weiz und Südoststeiermark entstand alleine durch das Unwetter am Samstag ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft von mehr als zwei Millionen Euro. Der gesättigte und stark verbaute Boden konnte kein Wasser mehr aufnehmen, Überschwemmungen waren die Konsequenz, heißt es von der Österreichischen Hagelversicherung.

Neuer Weingarten abgerutscht

Der Großraum Straden im Bezirk Südoststeiermark war in der Nacht auf Sonntag besonders stark betroffen. Keller mussten ausgepumpt und Straßen vom Schlamm befreit werden.In Kronnersdorf rutschte ein neu angelegter Weingartenhang ab und traf ein Einfamilienhaus. Keller und Garage wurden besonders stark von den Schlammmassen getroffen. Die Feuerwehr spricht von hohem Sachschaden.

Presseteam BFVRA / Konrad

Blitzschlag löste Brand aus

In Unterweißenbach im Bezirk Südoststeiermark mussten Feuerwehrleute nach einem Blitzschlag ausrücken. Ein Einfamilienhaus hatte Feuer gefangen. Im Bereich des Daches, der Fassade und an diversen stromführenden Leitungen entstand Sachschaden, der derzeit nicht beziffert werden kann, heißt es von der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. In Bierbaum am Auersbach schlug ein Blitz in ein Wirtschaftsgebäude ein. Das Dach musste notdürftig abgedichtet werden.

Hochwasseralarm für Weizbach und Raab

Auch in Passail im Bezirk Weiz waren die Einsatzkräfte bis in die frühen Morgenstunden mit Arbeiten nach dem Starkregen beschäftigt. Die Flüsse Raab und Moder sind übergelaufen und haben die B64 und die Gemeindestraße Richtung Arzberg teilweise überflutet. Für den Weizbach und die Raab wurde Hochwasseralarm ausgelöst. Zahlreiche Keller mussten im Bezirk Weiz ausgepumpt und Häuser vor Überflutungen gesichert werden.

Überflutete Keller in Graz

Auch in der steirischen Landeshauptstadt waren die Feuerwehren in der Nacht auf Sonntag im Einsatz. Wegen der hohen Niederschlagsmenge mussten auch in Graz zahlreiche Keller ausgepumpt werden. Verletzt wurde niemand. Bereits für Sonntag Nachmittag sind für das südliche Bergland, die Ost und Weststeiermark weitere Gewitter zu erwarten.