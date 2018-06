Fahrerflucht: Autostopper verletzt

In Abtissendorf im Bezirk Graz-Umgebung ist am Samstag ein junger Mann beim Autostoppen verletzt worden. Er hielt stark alkoholisiert einen PKW an. Der Fahrer gab aber plötzlich Gas, der 25-Jährige stürzte. Jetzt sucht die Polizei den Lenker.

In Abtissendorf im Bezirk Graz-Umgebung ereignete sich vergangene Nacht ein Unfall mit Fahrerflucht. Ein stark alkoholisierter 25 Jahre alter Mann versuchte auf der Kalsdorfer Straße, kurz vor Mitternacht, ein Auto aufzuhalten, um ein Stück mitzufahren.

Suche nach Lenker und Zeugen läuft

Laut Polizei hielt der Pkw-Lenker zwar kurz an, gab dann aber Gas und fuhr Richtung Süden weiter. Der Wagen streifte dabei den 25-Jährigen und stieß ihn zu Boden. Der Grazer kam mit Schürfwunden davon, wurde aber zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Feldkirchen bei Graz unter 059133/6133 in Verbindung zu setzen.