Magna Graz baut neuen BMW Z4

Der neue BMW Roadster Z4 wird bei Magna in Graz gebaut werden, das hat der Automobilzulieferer am Montag bekannt gegeben. Die Erfolgsgeschichte geht also weiter, lässt BMW doch schon seit 2003 in der Steiermark produzieren.

Wie der neue BMW Z4 aussehen wird, ist noch ein streng gehütetes Geheimnis. Derzeit wird ein stark getarnter Prototyp des Sport-Roadsters auf der BMW-Teststrecke in Südfrankreich getestet. Kein Geheimnis hingegen ist seit Montag, dass alle Fahrzeuge bei Magna in Graz gebaut werden.

Modellpräsentation im September

Schon wenige Monate nach der offiziellen Modell-Präsentation Mitte September, nämlich noch im heurigen Jahr, wird die Produktion in Graz gestartet. Damit ist der Z4 das zweite BMW-Modell, neben der 5er-Reihe, das „Made in Austria“ ist. Anders als beim Fünfer, der auch im BMW-Werk in Dingolfing in Bayern gebaut wird, wird der Z4 ausschließlich in Graz produziert.

Damit geht die Kooperation zwischen BMW und Magna in die Verlängerung. Seit 2003 lässt der Autohersteller aus Bayern in Graz produzieren. Begonnen hat es mit dem X3 und MINI-Modellen. So sind in den letzten 15 Jahren bereits mehr als 1,2 Millionen BMW bei Magna hergestellt worden. In welcher Stückzahl der neue BMW-Roadster produziert wird, wurde noch nicht bekanntgegeben.

BMW setzt auf Qualität „Made in Styria“

Für Christian Morawa, Geschäftsführer von BMW Österreich, ist dieser weitere Auftrag ein deutliches Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Österreich. Als eines der erfolgreichsten Unternehmen des Landes möchte man auch weiterhin einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke und zum Wohlstand in Österreich leisten, so Morawa.

Neben der Produktion bei Magna in Graz betreibt BMW auch ein eigenes Motorenwerk in Steyr in Oberösterreich. Insgesamt beschäftigt die BMW Group in Österreich mehr als 5.000 Menschen.

