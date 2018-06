220 Tonnen Müll bei Frühjahrsputz gesammelt

Überall in der Steiermark haben die Teilnehmer beim elften „großen steirischen Frühjahrsputz“ Orte von rund 220.000 Kilogramm Müll befreit. Besonderes Engagement wurde beim Bilanzabend am Montag ausgezeichnet.

So viele Menschen wie noch nie hatten heuer bei der Umweltaktion von 3. bis 28. April mitgemacht - mehr dazu in Frühjahrsputz endete mit Rekord (28.4.2018), achtlos weggeworfenen Müll in 165.000 Arbeitsstunden gesammelt, entsorgt und damit Wiesen, Wälder, Bachläufe, Grünanlagen und öffentliche Flächen gereinigt.

Verdienter Urkunden- und Preisregen

Auch heuer wurde wieder große Eigeninitiative sowie außerordentlicher Einsatz und Einfallsreichtum bewiesen - und so gab es am Abschlussabend im ORF-Landesstudio Steiermark viele Auszeichnungen für besonderes Engagement: Besonders außergewöhnliche Leistungen, innovative Ideen und kreative Reportagen wurden mit Preisen und Urkunden belohnt.

ORF/Wolf

„Sieht, was die Umwelt wert ist“

Präsentiert wurden auch Zahlen rund um die elfte Ausgabe des von Land Steiermark/Lebensressort, der Fachgruppe für Entsorgungs- und Ressourcenmanagement der WKO Steiermark, dem Dachverband der steirischen Abfallwirtschaftsverbände und dem ORF Steiermark ausgerufenen Frühjahrsputzes.

ORF/Wolf

„Die beeindruckendste Zahl ist natürlich die Teilnehmerzahl: 55.000 Personen, die am Frühjahrsputz teilnehmen, die ehrenamtlich, in ihrer Freizeit Zeit, Arbeit, Kraft investieren“ - und zwar im Durchschnitt drei Stunden lang. Insgesamt wurden auf diese Weise 220.000 Kilogramm Müll gesammelt, „das ist eine beträchtliche Menge, ungefähr vier Kilogramm pro Person! Da sieht man schon, was den Steirer die Umwelt wert ist“, freut sich Ingrid Winter, Leiterin des Referates Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit des Landes Steiermark.

Kinder und Jugendliche als Multiplikatoren

Neben 280 Gemeinden sammelten auch 54 Kindergärten und 319 Schulen mit fast 24.000 Schülern im Rahmen des „großen steirischen Frühjahrsputzes“ - wodurch Kinder und Jugendliche zu Multiplikatoren wurden.

Daniela Müller-Mezin, Obfrau der Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement der WKO, erklärt: „Du motivierst dich und siehst, was auf der Straße oder in der Gegend herumliegt - und das motiviert natürlich auch die Jugend, das zu Hause weiterzuverbreiten und zu sagen: ’Bitte liebe Eltern, schaut einmal, wie schmutzig es ist! Werfen wir nichts hinaus, halten wir unser Land sauber - und nur so kommen wir weiter.“

Littering als zunehmendes Phänomen

Denn das unbedachte Wegwerfen von Müll - genannt Littering - wird laut Experten zum Problem, zumal die meisten der 220.000 Kilogramm gesammelten Mülls gelitterte Abfälle seien - „also achtsam weggeworfener Müll, in erster Linie Verpackungen, Getränkedosen, Coffee-to-Go-Becher“, erklärt Christian Schreyer.

ORF/Regine Schöttl

Der Geschäftsführer des Dachverbandes der steirischen Abfallwirtschaftsverbände betont: „Der Außerhauskonsum von Getränken und Speisen hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Während wilde Mülldeponien und Ablagerungen zurückgehen, ist Littering leider ein zunehmendes Phänomen.“

Fortsetzung folgt

Bezugnehmend auf die große Umweltaktion unterstrich Landesrat Johann Seitinger (ÖVP) indes: „Ich glaube, das Zitat von John F. Kennedy - ‚Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag dich, was du für dein Land tun kannst‘ - passt am besten für diese großartige Umweltaktion - die größte Europas. Und 55.000 Menschen haben nicht gefragt, sondern einfach ihre Zeit dafür hergegeben, dieses Land sauber zu putzen.“ Genau das will man auch nächstes Jahr wieder schaffen - beim zwölften steirischen Frühjahrsputz.

Insgesamt gab es in den letzten elf Jahren 484.616 Anmeldungen; dabei wurden ca. 1.860.000 Kilogramm Müll eingesammelt und der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Wer sich auch abseits der Aktion für das Thema Müllentsorgung stark machen und tätig werden will, kann sich hier als „Aktivbürger für eine saubere Steiermark“ anmelden.

