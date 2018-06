Marihuana-Dealer samt Netzwerk aufgeflogen

Ein Jahr lang hat die Polizei im Bezirk Weiz ermittelt, nun wurde ein Oststeirer wegen Marihuana-Handels verhaftet. 45 Personen wurden angezeigt. Sie sollen nicht nur Marihuana weiterverkauft, sondern es auch angebaut haben.

Die Ermittlungen begannen bereits im Juli 2017. Seither ließen die Weizer Kriminalbeamten nicht locker. Sie führten in den letzten Monaten Ermittlungen gegen Dutzende Personen aus dem Bezirk Weiz wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels. Sieben Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt.

Teilweise selbst Marihuana angebaut

Ende Mai konnten die Erhebungen abgeschlossen werden. Kopf der Gruppe war laut Polizei ein 30 Jahre alter Österreicher aus dem Bezirk Weiz. Der Mann soll im vergangenen Jahr mit Hilfe seines Netzwerks zumindest ein Kilogramm Marihuana im Straßenverkaufswert von 10.000 Euro im Bezirk Weiz weiterverkauft haben. Zum Teil wurden die Suchtmittel selbst angebaut, der Rest wurde zugekauft.

Verdächtige zwischen 15 und 46 Jahren

Bei den Hausdurchsuchungen wurden laut Polizei weitere eineinhalb Kilogramm Marihuana, sowie XTC-Tabletten, andere Suchtmittel und mehrere hundert Euro Drogengeld sichergestellt. Der 30 Jahre alte Weizer wurde festgenommen. Die übrigen Verdächtigen im Alter zwischen 15 und 46 Jahren wurden angezeigt.

Auch in Leoben ist der Polizei ein Dealer ins Netz gegangen. Der 29 Jahre alte Rumäne soll Drogen im Wert von 20.000 Euro verkauft haben. Auch er hatte ein großes Netzwerk - mehr dazu in Drogendealer in Leoben festgenommen (2.6.2018)

Ein großer Schlag gegen die steirische Drogenszene gelang den Ermittlern auch in der Südsteiermark. 13 Verdächtigen konnten Drogengeschäfte von über einer Million Euro nachgewiesen werden - mehr dazu in Schlag gegen Drogenszene: 13 Festnahmen (25.5.2018)