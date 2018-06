Zimmerbrand: Mann bei Löschversuch verletzt

Beim Versuch, einen in seiner Wohnung in der Grazer Petersgasse ausgebrochenen Brand zu löschen, ist am Dienstag ein Mann verletzt worden. Passanten leisteten Erste Hilfe.

Wodurch der Brand in dem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk St. Leonhard ausgelöst wurde, ist noch unklar. Ein Zimmer im Erdgeschoß stand in Vollbrand - noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr versuchte der Wohnungseigentümer, den Brand selbst zu löschen, blieb jedoch erfolglos; schließlich flüchtete der Mann aus dem Haus.

BV Graz

Passanten kümmerten sich um den Verletzten und leisteten Erste Hilfe, ehe das Rote Kreuz übernahm. Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden unter schwerem Atemschutz vorgenommen.

23 Feuerwehrleute im Einsatz

„Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte die Rauchausbreitung in den darüber liegenden Geschossen und führte Entrauchungsmaßnahmen durch“, so Thomas Schmallegger von der Branddirektion der Stadt Graz. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz.