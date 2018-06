Voitsberg und Bärnbach planen Fusion

Die beiden weststeirischen Städte Voitsberg und Bärnbach wollen fusionieren - das wurde am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Rathaus in Voitsberg bekanntgegeben. Damit entsteht die fünftgrößte Stadt der Steiermark.

Bereits vor Monaten gab es Gerüchte um eine mögliche Fusion: Bei der Zusammenarbeit für die Entwicklung der ehemaligen Flächen des abgerissenen Kohlekraftwerks in Voitsberg - den sogenannten ÖDK-Gründen - hatten sich die Bürgermeister der beiden Städte, Bernd Osprian in Bärnbach und Ernst Meixner in Voitsberg (beide SPÖ), angenähert.

Fünftgrößte Stadt der Steiermark

Nun sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden: Noch im Juni soll das Thema in den nächsten Gemeinderatssitzungen der beiden Städte auf der Tagesordnung stehen. Das Motto lautet „Bauen wir eine neue Stadt“, und diese Stadt wird groß: Voitsberg mit mehr als 9.400 Einwohnern sowie Bärnbach mit rund 5.600 Bewohnern werden künftig zusammen die fünftgrößte Stadt der Steiermark bilden - nur die Landeshauptstadt Graz sowie die obersteirischen Industriestädte Leoben, Kapfenberg und Bruck haben noch mehr Einwohner.

„Bauen wir eine neue Stadt“

Die Herausforderungen an die Gemeinden würden steigen - „Herausforderungen, die engste Zusammenarbeit und Kooperationen notwendig machen“, wie es heißt - daher hätten sich die Gemeinden Bärnbach, Köflach, Lankowitz, Rosental und Voitsberg schon vor Jahren zur „Kernraumallianz Voitsberg“ zusammengeschlossen.

2009 sei bereits die Idee geboren worden, die fünf Kernraumgemeinden zu einer Gemeinde zusammen wachsen zu lassen. „Voitsberg war schon in dieser Diskussionszeit bis heute für eine große Lösung. Diese brächte mehr Ertragsanteile, mehr Synergien und auch mehr politische Stärke“, so der Voitsberger Bürgermeister Meixner am Mittwoch.

Stadtgemeinde Voitsberg

Bei der Gemeindestrukturreform 2015 wurde im Bezirk Voitsberg die Anzahl der Gemeinden von 25 auf 15 Gemeinden verringert. Die für die finanzielle Ausstattung einer Gemeinde wichtige 10.000-Einwohnergrenze konnte aber keine Gemeinde mehr erreichen. Die dadurch geringeren Einnahmen hätten nicht nur die betroffene Gemeinde selbst, sondern auch die gesamte Region getroffen, so Meixner.

Voitsberg-Bärnbach

„Die gemeinsamen Projekte am ÖDK-Gelände und in vielen anderen Bereichen hätten gezeigt, dass Bärnbach und Voitsberg sich soweit genähert haben, dass Gespräche über eine Fusion sinnvoll erscheinen.“ Die Bürgermeister entschlossen sich, den Gemeinderäten nun den Vorschlag unterbreiten, den Grundsatzbeschluss zu fassen, „in Gespräche bzw. Verhandlungen mit dem Ziel einzutreten, eine gemeinsame Stadt mit dem Namen Stadtgemeinde Voitsberg-Bärnbach zu bilden“.

Mehreinnahmen und Synergieeffekte

Neben finanziellen Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich würden sich auch Synergieeffekte in der Verwaltung, Raumplanung, beim öffentlichen Verkehr und in der Daseinsvorsorge ergeben: „Neben finanziellen und qualitativen Chancen, die sich durch eine Vereinigung ergeben, wäre auch der politische Einfluss der neuen Stadt in der Großregion, der gesamten Steiermark und in den Gemeindevertretungen wie Städte- und Gemeindebund ein deutlich größerer als bisher.“ Interne Erstanalysen hätten ergeben, dass der jährliche finanzielle Vorteil mehr als zwei Millionen Euro beträgt.

Stadtgemeinde Bärnbach

Zum Zweck der genauen Analyse der Einnahmen und Ausgaben sowie der möglichen Synergien sollen interne Facharbeitsgruppen mit externer Projektbegleitung gebildet werden; weiters soll eine Steuerungsgruppe bestehend aus dem Bürgermeister und allen Fraktionsvorsitzenden installiert werden.

Schickhofer: „Ich bin sehr erfreut“

Volle Unterstützung kommt jedenfalls von Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ): „Das ist eine gute Sache, ich bin sehr erfreut darüber. Das Vorhaben hat meine volle Unterstützung.“

Links: