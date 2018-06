Wirtschaftskammer startet „Restart-up“

Die steirischen Unternehmen müssen fit für die Zukunft gemacht werden - so der neue Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer bei seinem Erstbesuch in Graz am Mittwoch. Dazu wurde ein neues Beratungsprogramm aufgelegt.

„Wir machen die Steiermark unternehmerischer“ lautet der Slogan der Wirtschaftskammer. Das soll jetzt verstärkt auch für kleine und mittlere Betriebe gelten, die einen Neustart brauchen - auch vor dem Hintergrund von großer wirtschaftlicher Marktverschiebungen, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer.

„In Asien spielt die Zukunftsmusik“

„Der asiatische Markt ist der, wo die Zukunftsmusik spielt. In fünf Jahren wird sich die Kaufkraft des chinesischen Mittelstands verdoppelt haben - damit verdoppelt sich der gesamte Markt und wird damit genauso groß wie der europäische. Das heißt, wir müssen schauen, dass unsere Betriebe topfit sind, damit es auch in Zukunft heißt Wirtschaftsstandort und nicht ‚Wirtschaft stand dort‘“, so Mahrer.

Unternehmen mit „Innovationsfaktor beseelen“

Deshalb geht mit Mittwoch das neue Serviceprogramm „Restart-up“ von einer Pilotphase in den Normalbetrieb über. Betriebe sollen damit aus der Stagnationsfalle geholt werden, sagt der Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, Josef Herk: „Die Beweggründe sind, Unternehmungen, die schon seit einigen Jahren am Markt tätig sind, mit dem Innovationsfaktor zu beseelen und hier auch mit fachlicher Kompetenz zur Seite zu stehen.“

ORF

In Herausforderungen Chancen erkennen

Die Unternehmer sollen dabei begleitet werden, in den Herausforderungen Chancen zu erkennen, und sie sollen aus der sich oftmals einstellenden Betriebsblindheit geholt werden, sagt Projektleiter Hans Lercher: Man sehe sich „als Befruchter und Geburtshelfer. Die Firmen sehen ihre eigenen Ressourcen nicht, auf denen sie sitzen“. Lercher rechnet, in einer ersten Programmphase rund 3.500 der 30.000 angesprochenen steirischen Unternehmen zu erreichen. Die Erstberatungen sind kostenfrei.

