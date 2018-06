Vorlesetag: Mit den Bücherhelden ins Abenteuer

Am Samstag findet in der Steiermark wieder der sogenannte Vorlesetag statt. Es ist der zweite steirische Vorlesetag, organisiert vom Lesezentrum Steiermark. 70 Veranstaltungen sollen zum Lesen motivieren.

Lesen soll Spaß machen, die Phantasie beflügeln, Weiterbilden und überall möglich sein - das zu vermitteln, ist das Ziel des steirischen Vorlesetages, sagt Verena Gangl vom Lesezentrum Steiermark. Am ersten steirischen Lesetag im Vorjahr mehr als 2.000 Kinder und Erwachsene teil.

Mehr als 70 Veranstaltungen an mehr als 60 Orten

Die Idee des steirischen Vorlesetages ist es laut Verena Gangl, Lesen ein Stück weit öffentlicher zu machen, Lesen aus den klassischen Institutionen wie Schule oder Bibliothek hinauszubringen - zum Beispiel in den öffentlichen Raum - und vor allem Partnerorganisationen und Unternehmen zu gewinnen, die typischerweise nichts mit dem Lesen zu tun haben. Die Zahl der teilnehmenden Partner stieg heuer noch einmal an, sagt Verena Gangl: „Wir haben heuer 82 Parntnerorganisationen dabei und mehr als 70 Veranstaltungen an mehr als 60 Orten.“

Vom Bärengehege bis zum Fussballplatz

Vorgelesen wird an ganz ungewöhnlichen Orten, etwa im Bärengehege, im Schwimmbad, am Hauptplatz oder im Einkaufszentrum, sagt Verena Gangl: „Wir haben ganz viele Veranstaltungen in Museen, in der Obersteiermark zum Beispiel in Kammern im Museumshof, wir haben natürlich auch wieder das Universalmuseum Joanneum mit den Standorten in Graz dabei, wir haben Partner, die am Fußballplatz, im Park oder im Schwimmbad vorlesen oder auf der grünen Wiese ein Picknick veranstalten, wir haben Buchhandlungen, die mitmachen, wir haben aber auch Tierparks mit an Bord.“

Mit den Bücherhelden durch eine Welt der Phantasie

Auch wenn sich der Vorlesetag besonders an Kinder richtet ist er für die ganze Familie gedacht. Um das Lesen noch interessanter zu machen, hat man die sechs Bücherheldinnen und -helden ins Leben gerufen, sagt Verena Gangl vom Lesezentrum Steiermark: „Die sechs Bücherheldinnen und -helden repräsentieren sechs Kinderbuch-Genres, darunter fällt zum Beispiel das Abenteuerbuch - darin kann man Abenteuerliches am Flughafen Graz erleben, wenn zu den Abenteuern einer fliegenden Maus gelesen wird. Man kann Phantastisches erleben, wenn man mit der Oldtimerstraßenbahn fährt, man kann tierische Geschichten erleben, wenn man zum Beispiel in den Tierpark Herberstein, auf den Wilden Berg nach Mautern oder auf den Wieserhof in der Nähe von Judenburg fährt, wo man auf Alpakas trifft.“

Klimaschutzgarten in Mureck, Sagen in Voitsberg

Man kann vieles über Sandstein oder auch den Wind erfahren, wenn man nach Mureck in den Klimaschutzgarten fährt oder nach Fehring, ein Ort, der auf Sandstein gebaut ist. Märchenhaftes und Sagen gibt es zum Beispiel in Voitsberg zu erleben. Das letzte Kinderbuch-Genre wäre etwas Detektivisches in Fürstenfeld, repräsentiert von unserer Bücherheldin Stella Superella." Alle Veranstaltungen sind am Samstag bei freiem Eintritt zu besuchen.

