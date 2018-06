Eigener Mobilitätsknoten für Grazer Lendplatz

Die Graz Linien bauen ihr Mobilitätskonzept „tim“ weiter aus. Der nächste Mobilitätsknoten wird am Freitag am Lendplatz errichtet.

„tim“ steht für täglich. intelligent. mobil., schafft in Graz für viele Menschen Mobilitätsknoten und bündelt dort ergänzend zum Öffentlichen Verkehr Elektro-Carsharing, Leihwagen, Elektro-Taxis, Fahrradabstellanlagen für das eigene Fahrrad und öffentliche Ladestationen für private Elektro-Autos. Bisher gibt es in Graz vier „tim Mobilitätsknoten“, am Lendplatz folgt nun Nummer fünf.

Droneberger/Holding Graz

Standort gegenüber der Grazer Berufsfeuerwehr

Das Lendviertel boomt seit Jahren. Rund um den Lendplatz entwickelte sich ein Stadtteil, der Graz von seiner urbanen Seite zeigt. Für die Graz Linien ein zukunftsträchtiger Stadtteil und damit das perfekte Umfelt für einen weiteren „tim“ Platz, wie es am Donnerstag in einer Aussendung der Graz Linien hieß. Gegenüber der Zentrale der Grazer Berufsfeuerwehr zieht „tim“ mit zwei Stellplätzen für zwei elektrisch betriebene Carsharing-Autos inklusive Ladeinfrastruktur ein. Weiters gibt es zwei Stellplätze für konventionell betriebene Carsharing-Autos und einen Stellplatz für einem konventionell betriebenen Leihwagen. In unmittelbarer Nähe stehen „tim“ Kunden künftig auch noch drei Stellplätze für Elektro-Taxis mit einer exklusiven Elektro-Ladesäule zur Verfügung. Und auch neue Radabstellplätze sind Teil des „tim“ Angebotes am Lendplatz. Ergänzend gibt es dort dann noch zwei Stellplätze mit einer öffentlichen Ladesäule für das Laden von privaten Elektro-Autos.

Weitere Mobilitätsknoten in Planung

Im September 2016 eröffnete am Hasnerplatz der erste „tim“ Knoten, im Vorjahr kamen drei weitere Standorte in der Janzgasse/Eggenberger Allee, am Jakominigürtel und am Schillerplatz hinzu. Laut Graz Linien nutzen rund 700 Kunden die Angebote von „tim“. Nach dem Standort am Lendplatz sollen laut Graz-Linien weitere Standorte folgen. Mehr dazu in „tim“: Neue Wege beim Grazer Verkehrsangebot (26.9.2016) und Multimedialer Verkehrsknoten in Graz gut genutzt (12.2.2017).

Link: