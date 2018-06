Immer mehr Deutsch-Nachhilfe in Volksschulen

Jedes vierte Kind in der Steiermark braucht Nachhilfeunterricht. Mathematik und Fremdsprachen sind jene Fächer in denen die meisten Nachhilfestunden benötigt werden. Vor allem in Volksschulen steigt aber der Bedarf an Nachhilfe in Deutsch.

Insgesamt brauchen in der Steiermark etwa 27.000 Schüler Nachhilfeunterricht. Das Unterrichtsfach Deutsch scheint Burschen und Mädchen vor allem in der Volksschule immer mehr abzuverlangen, das zeigt eine aktuelle Studie der Arbeiterkammer Steiermark.

Deutschnachhilfe für zwölf Prozent

Jedes vierte Kind von den 27.000 Schülern die Nachhilfeunterricht nehmen braucht Hilfe im Unterrichtsfach Deutsch. Diese Zahl ist seit dem Vorjahr um 50 Prozent gestiegen, vor allem in den Volksschulen wie die AK-Studie zeigt. Zwölf Prozent der Volksschulkinder bekommen demnach außerhalb der Schule Hilfe in Deutsch, sagt die Bildungsexpertin der Arbeiterkammer Steiermark, Alexandra Hörmann.

Nachhilfe als Vorbereitung für höhere Schultypen

Alexandra Hörmann betont, dass das nicht nur Kinder aus Zuwandererfamilien betrifft, auch immer mehr Kinder mit Deutsch als Muttersprache brauchen Nachhilfeunterricht: „Da geht es sehr stark auch darum, dass die Eltern ihre Kinder bestmöglich auf weiterführende Schultypen vorbereiten wollen. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Man sieht, der Druck wächst schon auf die Kleinen und auch auf die Eltern.“

AK fordert raschen Ausbau der Ganztagsschulen

Von besorgniserregenden Zuständen spricht Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl. Pesserl bezieht sich mit seiner Aussage auf das System Schule und die Pläne der Bundesregierung, den Ausbau der Ganztagsschule nicht bis 2025 sondern bis 2032 zu forcieren - und das bei gleich bleibendem Budget, wie er sagt: „Das heißt ja im Umkehrschluss, dass die Mittel damit halbiert werden. Wir sind dafür, dass diese Investitionen von 750 Millionen Euro, wie ursprünglich geplant, bis 2025 getätigt werden. Weil das wichtig ist für die Kinder, weil das wichtig ist für die Eltern und es ist auch unglaublich wichtig für die Wirtschaft.“

Erfolgsdruck auf Schüler steigt allgemein an

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) entgegnet, die ganztägigen Schulformen, ob verschränkt oder nicht, seien sicher familienpolitisch wichtige Maßnahme, Stichwort „Vereinbarkeit“, aber: „Dass man damit die Nachhilfeambitionen der Eltern aus der Welt schaffen würde, das glaube ich mit Sicherheit nicht.“ Egal, ob von der Schule oder den Eltern ausgehend, Schüler stehen zunehmend unter Erfolgsdruck, darin sind sich der Minister und die Experten der Arbeiterkammer einig.

