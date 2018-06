Jugendliche wollten 72-Jährigen ausrauben

In Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist ein 72 Jahre alter Pensionist in der Nacht auf Montag Opfer eines Raubversuchs geworden. Die mutmaßlichen Täter sind 13 und 15 Jahre alt.

Der 72 Jahre alte Mann verließ laut Polizei Sonntag gegen Mitternacht ein Lokal in der Wiener Straße in Kapfenberg. Kurz darauf tauchten zwei Burschen auf und bedrohten den Pensionisten.

Pensionist konnte flüchten

Die beiden mutmaßlichen Täter zwangen den Mann zur Herausgabe seiner Geldtasche. Der Pensionist ergriff die Flucht, so die Polizei. Ihm gelang es einen zufällig vorbeifahrenden Autolenker anzuhalten. Daraufhin flüchteten die beide Burschen ohne Beute.

Burschen nicht geständig

Die Polizei leitete eine Fahndung ein, wenig später konnten die Beamten zwei Tatverdächtige aufgrund der vorhandenen Personenbeschreibung in der Nähe des Tatortes anhalten. Die beiden Burschen, sie stammen aus Leoben gaben an, aus Langeweile mit dem Zug nach Kapfenberg gefahren zu sein. Was den versuchten Raub betrifft waren der 13-Jährige und der 15-Jährige nicht geständig, so die Polizei.