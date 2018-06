Unwetter im Ennstal: Lkw von Sturm verweht

Im Ennstal hat Montagabend eine heftige Gewitterfront für einige Einsätze der Feuerwehren gesorgt. Durch Sturmböen wurde ein geparkter Lkw-Anhänger weggeblasen, zahlreiche Bäume stürzten um. Verletzt wurde niemand.

Während es im Süden des Landes am Montag trocken blieb, zog am späten Abend eine heftige Gewitterfront über das Ennstal – laut Feuerwehr mit orkanartigen Sturmböen und Starkregen.

Lkw prallte gegen Zaun

Der Sturm erfasste auf einem Parkplatz einen geparkten Lkw-Anhänger. Das Fahrzeug wurde weggeblasen und prallte gegen einen Zaun. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr musste die Straße sperren und sicherte den Anhänger. Das Gefährt wurde danach sicherheitshalber beim Rüsthaus der Feuerwehr Gröbming abgestellt.

BFV Liezen / Schlüßlmayr

Zahlreiche Bäume stürzten auf Straßen. Die Feuerwehren mussten ausrücken, um die Verkehrswege wieder frei zu machen. Insgesamt waren acht Feuerwehren mit 100 Kräften bis etwa Mitternacht im Einsatz.

Immer wieder kommt es in der Steiermark in den vergangenen Tagen zu Unwettern - betroffen waren vor allem das oststeirische St. Lorenzen am Wechsel und Waldbach-Mönichwald. Die Schäden sind enorm - mehr dazu in Unwetter-Serie in der Steiermark reißt nicht ab (4.6.2018).

