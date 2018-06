Unwetter: Mann von Baum erschlagen

Eine Unwetterfront, die am Dienstag von der Weststeiermark über Graz gezogen ist, hat viel Schaden verursacht und auch einen Menschen das Leben gekostet: Im Stadtpark wurde ein 26-Jähriger von einem Baum erschlagen.

Die Gewitterfront zog schnell auf, war aber nach wenigen Minuten wieder vorbei - dennoch wurden in Graz Windspitzen von bis zu 140 km/h gemessen. Bei der Grazer Berufsfeuerwehr gingen daher binnen eineinhalb Stunden rund 150 Notrufe ein; Wehren aus dem Bezirk Graz-Umgebung kamen den Kollegen in der Landeshauptstadt zu Hilfe.

Stadtpark und Schloßberg gesperrt

Im Stadtpark fiel laut Heimo Krajnz von der Berufsfeuerwehr Graz ein Baum auf einen Passanten - für den 26-jährigen Rumänen kam jede Hilfe zu spät. Er hatte sich mit Freunden, wie es heißt, „zum Zeitvertreib“ im Stadtpark aufgehalten. Die Stadt Graz veranlasste daraufhin noch am Abend eine behördliche Sperre des Stadtparks sowie des Schloßberg-Areals.

APA/Erwin Scheriau

Wälder und Parkanlagen sind vorerst zu meiden, es bestehe Lebensgefahr, heißt es aus dem Katastrophenschutzreferat; auch die Schloßbergbahn musste von der Feuerwehr evakuiert werden. Das Dach eines Sanitärgeschäfts am Schönaugürtel landete teilweise im Vorgarten eines Wohnhauses. Die Feuerwehr warnt auch vor weiteren herabbrechenden Ästen und Teilen von Bauwerken.

zurück von weiter

Öffentlicher Verkehr stillgelegt

Im Bezirk Jakomini fegte der Sturm mehrere Bäume um, diese Beleuchtungsleitungen mit sich rissen. Im öffentlichen Verkehr kam es zu massiven Verspätungen: Die Straßenbahnlinien 4 und 5 waren wegen umgefallener Bäume um bis zu 30 Minuten verspätet - die Äste hatten Oberleitungen getroffen. In weiterer Folge wurde das öffentliche Verkehrsnetz in Graz kurzfristig stillgelegt. Mittlerweile fahren Busse und Straßenbahnen aber wieder planmäßig.

Bis zu 14.000 Haushalte ohne Strom

Die Energie Steiermark spricht von schweren Schäden an Stromleitungen vor allem südlich der Mur-Mürz-Furche, im Großraum Graz und im Bezirk Weiz: Rund 500 Trafostationen waren vorübergehend abgeschaltet oder ausgefallen. Sprecher Urs Harnik-Lauris zufolge hatten zeitweise rund 14.000 Haushalte keinen Strom.

Altenberg unter Wasser

In Altenberg an der Rax in der Gemeinde Neuberg an der Mürz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) führten anhaltende Niederschläge zu Hochwasser: Im Ortszentrum sorgte eine Verklausung für eine Überschwemmung - laut Feuerwehr haben Unternehmer mit Baggern die Situation rasch entschärft und mit den Aufräumarbeiten begonnen.

APA/BFVMZ/GAMSJÄGER M.

Bis zu 230 Wehren im Einsatz In der Steiermark waren Dienstagabend bis zu 230 Feuerwehren im Einsatz

Feuerwehren im Dauereinsatz

Im weststeirischen Deutschlandsberg waren wegen der Starkregenschauer 22 Wehren mit 270 Helfern im Einsatz, um Straßen und Stromleitungen von umgestürzten Bäumen zu befreien - um dem Einsatzaufkommen Herr zu werden, wurde auch die sogenannte „Florianbereitschaft“ alarmiert und das Personal in der Bereichsalarmzentrale aufgestockt.

zurück von weiter

Es war besonders der nördliche Teil des Bezirks, der Raum Stainz, St. Stefan ob Stainz und Lannach, betroffen. Einsätze gab es aber auch südlich davon im Raum St. Martin und Schwanberg, vorwiegend wegen umgestürzter Bäume, die Straßen blockierten. In Stainz und Lannach drohten auch Bäume auf Häuser zu stürzen. In Lannach wurde ein Hausdach abgedeckt.

Die Feuerwehren im Bezirk Weiz mussten am Abend zu 35 Unwettereinsätzen ausrücken. Besonders betroffen war das obere Feistritztal, und da vor allem das Gebiet rund um Strallegg, Birkfeld und Passail. 20 Wehren waren im Einsatz.

Geologen angefordert

Bei der Landeswarnzentrale wurden Geologen für die Bereiche Birkfeld im Bezirk Weiz und Teigitschgraben im Bezirk Voitsberg angefordert - im Teigitschgraben aufgrund massiven Windwurfs, in Birkfeld drohen Hangrutschungen.

Mini-Tornado im Salzkammergut

Im Salzkammergut hat ein Feuerwehrmann einen kleinen Tornado mit seinem Mobiltelefon gefilmt. Die Windhose demolierte ein Geländer und habe in der Wiese eine Schneise hinterlassen, teilte das Bereichsfeuerwehrkommando des Bezirks Liezen in einer Aussendung mit.

Ein massiver Holzboden, bestehend aus Kantern und Pfosten, sei auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern weggerissen worden. Die Trümmer flogen laut Feuerwehr bis zu 100 Meter weit durch die Luft.

Heftige Unwetter auch in Niederösterreich

Stark betroffen von den Unwettern war auch Niederösterreich: Hier wurden laut Feuerwehr Dutzende Keller unter Wasser gesetzt, Straßen überflutet und Äcker abgeschwemmt - mehr dazu in Unwetter: Bezirk zum Katastrophengebiet erklärt (noe.ORF.at).

Hangrutschung droht

Bereits am früheren Nachmittag zogen Unwetter über das mittlere und südliche Burgenland: Im Bezirk Oberpullendorf wurden Keller und Straßen überflutet, in Deutschkreutz musste ein umgestürzter Baum entfernt werden. Auch im Südburgenland wurden Einsätze aus St. Michael (Bezirk Güssing) und Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) gemeldet - mehr dazu in Unwetter: Feuerwehrleute im Einsatz (burgenland.ORF.at)

Zahlreiche Einsätze gab es auch in Vorarlberg - hier war besonders das Kleinwalsertal betroffen. Die Kleinwalsertalstraße wurde teilweise überschwemmt. Weil dort die Gefahr eines Hangrutsches bestand, habe man eine Fahrbahn sperren müssen, so die Polizei - mehr dazu in Kleinwalsertal: Viele Einsätze nach Starkregen (vorarlberg.ORF.at).

Link: