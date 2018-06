Mann stürzte bei Kirschenernte von Leiter

Ein 69-Jähriger ist am Dienstag in Raaba im Bezirk Graz-Umgebung beim Kirschenpflücken von der Leiter gestürzt - er erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der 69-Jährige war gerade dabei, die Kirschen in seinem Obstgarten zu pflücken, als der rund einen Finger breite Ast, an dem die Aluleiter angelehnt war, brach. Daraufhin drehte sich die Leiter - der Mann verlor den Halt und stürzte rund drei Meter in die Tiefe.

Sohn alarmierte Einsatzkräfte

Der 69-Jährige schlug rücklings auf der Wiese auf. Mit seinem Handy konnte er seinen Sohn erreichen, der sofort die Einsatzkräfte verständigte. Der 69-Jährige hatte bei dem Sturz mehrere Brüche erlitten - er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.