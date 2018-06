Harald Kainz als TU-Rektor wiederbestellt

Harald Kainz ist am Donnerstag als Rektor der Technischen Universität in Graz wiederbestellt worden. Es ist seine dritte Funktionsperiode, die im Oktober 2019 beginnt und bis September 2023 läuft.

Der gebürtige Grazer und Bauingenieur Harald Kainz lenkt die Geschicke der TU Graz bereits seit Oktober 2011. Mit der Wiederbestellung wolle man die „erfolgreiche strategische Ausrichtung der TU Graz fortsetzen“, wurde unisono vonseiten des Universitätsrates unter Vorsitz von Karin Schaupp als auch von Senatsvorsitzenden Gernot Kubin hervorgehoben.

Keine Ausschreibung nötig

Kainz ist der erste Rektor der TU Graz, der zum zweiten Mal im Amt bestätigt wird, heißt es von Seiten der Universität. Amtierende Rektoren können ohne Ausschreibung wiederbestellt werden, wenn Senat und Universitätsrat mit jeweils Zweidrittelmehrheit zustimmen. Kainz ist erst vergangene Woche zum Feuerwehrkommandanten der Unifeuerwehr gewählt werden. Nachdem im Februar die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen wurden, gab es nun grünes Licht für die Freiwillige Feuerwehr an der TU Graz - mehr dazu in Weg frei für Freiwillige Unifeuerwehr an TU (9.6.2018).

Link: